Wanderwege am Evesser Berg für Waldbesucher gesperrt

Evessen. Die Wanderwege am Südhang des Evesser Berges sind aufgrund von Forstarbeiten gesperrt. Die Arbeiten werden voraussichtlich noch zwei Wochen andauern.

Das Niedersächsische Forstamt in Wolfenbüttel hat die Wanderwege am Südhang des Evesser Berges gesperrt. Grund dafür sind Baumfällarbeiten. Laut einer Pressemeldung der Niedersächsischen Landesforsten haben einige Buchen durch die Trockenheit an Standfestigkeit verloren und müssen zum Schutz der Wanderer gefällt werden.

„Ein Großteil der gefällten Bäume wird als liegendes Totholz aus ökologischen Gründen im Wald belassen“, erklärt Revierleiter Christian Gesche von der Revierförsterei Groß Rohde. Waldbesucher sollen die gesperrten Wege zur eigenen Sicherheit meiden. Die Arbeiten werden voraussichtlich noch zwei Wochen dauern.

