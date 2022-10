Feuerwehreinsatz in Timmern

Ortsbrandmeister Torsten Meinhardt und Feuerwehrmann Christian Hülsemann(links) schauten sich das Wasserloch im Gehweg zum Grundstück Berliner Straße 6 genau an.

Timmern. In Timmern hat es am Wochenende einen Wasserrohrbruch an der Berliner Straße gegeben. Ist der Schwerlastverkehr Schuld?