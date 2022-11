Container brennen in Wolfenbüttel – Polizei ermittelt

Auf dem Schützenplatz an der Frankfurter Straße in Wolfenbüttel haben am Dienstagabend mehrere Container gebrannt. Das Feuer ging von einem Altpapiercontainer aus und griff auf zwei weitere Container über, wobei laut Polizei auch eine hölzerne Umfriedung in Mitleidenschaft gezogen wurde.

Der Brand konnte gegen 20 Uhr durch die alarmierte Feuerwehr abgelöscht werden. Zum entstandenen Sachschaden kann die Wolfenbütteler Polizei derzeit noch nichts sagen. Die Beamten ermitteln allerdings zur Brandursache. Das Altpapier wurde „vermutlich“ durch unbekannte Täter angezündet. Hinweise an (05331) 9330.

red

