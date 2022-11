Unfall im Kreis Wolfenbüttel – Senior aus Schöppenstedt verletzt

Ein Verkehrsunfall hat sich am Donnerstagmittag, 3. November, in Schöppenstedt, Neue Straße, ereignet. Ein 89-jähriger Autofahrer aus Schöppenstedt ist leicht verletzt worden, so die Polizei.

Der 89-Jährige seit mit seinem Auto in Richtung Schöningen unterwegs gewesen und kollidierte mit einem am rechten Fahrbahnrand parkenden Pkw. Durch die Kollision kippte der Pkw des 89-Jährigen auf die Seite, heißt es weiter. Er habe durch die eingesetzten Rettungskräfte aus seinem Pkw befreit werden müssen.

Der 89-jährige Fahrer wurde mit leichten Verletzungen in das städtische Klinikum nach Wolfenbüttel gebracht, berichtet die Polizei. An den beteiligten Autos entstand laut Meldung erheblicher Sachschaden in Höhe von rund 20.000 Euro, sie mussten abgeschleppt werden. red

