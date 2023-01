Mann bedroht Paar im Kreis Wolfenbüttel, Polizei setzt Gewalt ein

Veltheim. In Veltheim ist er mehrfach zu einem Ehepaar gefahren und hat es bedroht. Auch der Polizei gegenüber verhielt er sich extrem aggressiv.

Ein 34-jähriger betrunkener Mann hat in der Nacht auf Silvester für Unruhe in Veltheim (Kreis Wolfenbüttel) gesorgt. Wie die Polizei berichtet, habe er ein Ehepaar bedroht, nachdem das Paar zuvor in Streit geraten sei. Mit seinem Auto soll der Betrunkene gleich zweimal zum Ehepaar gefahren sein. Die Polizei fand ihn dann bei sich zuhause. Ein Alkoholtest ergab einen Wert von 0,55 Promille.

Die Polizeibeamten wurden ebenfalls bedroht und beleidigt. Da der 34-Jährige zudem versicherte, keine Ruhe zu lassen, und das Ehepaar weiter zu belästigen, musste er bis zur Ausnüchterung in Polizeigewahrsam gebracht werden. Nach Polizei-Angaben sei er dabei so aggressiv und wehrhaft gewesen, dass die Beamten körperliche Gewalt anwenden mussten.

