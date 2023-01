Einbrecher dringen über Silvester in Wolfenbütteler Haus ein

Unbekannte Täter sind über Silvester in ein Haus in Wolfenbüttel eingedrungen. Die Polizei sucht Zeugen und nimmt Hinweise entgegen. (Symbolbild)

An Silvester haben es Einbrecher auf ein Einfamilienhaus in Wolfenbüttel abgesehen. Wie die Polizei meldet, nutzten die bislang unbekannten Täter die Abwesenheit der Bewohner des Hauses aus und stiegen durch ein Fenster in das Haus ein. Sie durchwühlten mehrere Räume und konnten unerkannt entkommen. Der genaue Umfang des Diebesgutes steht laut Polizei bislang nicht fest. Wer zwischen dem 31. Dezember, 13.30 Uhr und dem 1. Januar, 16.30 Uhr, etwas Verdächtiges beobachtet hat, wird gebeten, sich bei der Polizei zu melden.

Fahrradteile an Bushaltestelle gestohlen

Ein 17-Jähriger ist Opfer eines Diebstahls geworden. Der junge Mann hatte sein Mountainbike am 27. Dezember an einer Bushaltestelle in der Straße „Hinter der Bahn“ angeschlossen. Als der junge Mann an Neujahr zu seinem Rad zurückkehrte, stellte er fest, dass unbekannte Täter sowohl den Fahrradsattel als auch das Hinterrad demontiert und gestohlen hatten. Der Schaden beträgt rund 250 Euro.

In beiden Fällen nimmt die Polizei Wolfenbüttel Hinweise entgegen.

