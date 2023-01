Tattoo-Messe in Wolfenbüttel In der Lindenhalle wird es bunt

Am 7. und 8. Januar geht die Tattoo-Convention Wolfenbüttel in die zweite Runde. Wie der Veranstalter in einer Mitteilung ankündigt, können sich die Besucher in der Lindenhalle Wolfenbüttel auf über 40 Tattoo-Studios mit mehr als 80 Tattoo-Artists aus dem In- und Ausland, Informationen über die neuesten Trends aus der Tattoo- und Piercing-Szene, ein buntes Rahmenprogramm mit Live-Musik und spektakulären Show-Acts sowie einige Überraschungen freuen.

Sogar Elvis gibt sich die Ehre

So werden im umfangreichen Rahmenprogramm „Burnout Firemen Rock“ gute alte Rock-Klassiker präsentieren. Weiterhin freut sich der Veranstalter auf „Diana & Ella“ und ihre atemberaubende Pole-Dance-Akrobatik-Show und den Elvis-Tribute-Artist Guido „Elvoice“ Regenhard.

Zahlreiche Tattoo-Contests in verschiedenen Kategorien sollen das Angebot vervollständigen. Neben dem normalen Contest wird es am Samstag zusätzlich noch einen kleinen „Fan-Contest“ geben. Wie der Veranstalter erläutert, soll dabei das schönste Eintracht- Braunschweig-Tattoo prämiert werden. Jeder, der ein BTSV-Tattoo habe, könne mitmachen, das Tattoo müsse auch nicht auf der Convention tätowiert worden sein. Als Gewinn winke ein Tattoo-Gutschein im Wert von 100 Euro. Zudem habe Eintracht Braunschweig ebenfalls einige attraktive Preise zur Verfügung gestellt.

Der Besuch einiger Star-Wars-Charaktere dürfte nicht nur Kinderaugen und Laserschwerter zum Leuchten bringen. Foto: Ingo Becker

Sternenkrieger landen im Harzvorland

Ein weiteres Highlight, mit dem der Veranstalter für die Tattoo-Convention wirbt, ist die Star-Wars-Gruppe „The Dejarik“. Während der kompletten Convention werde man auf die unterschiedlichsten Star-Wars-Charaktere treffen. Natürlich bestehe dabei auch die Möglichkeit für gemeinsame Fotos. Für die jüngeren Besucher werde es bei „Bettys Bastelbude“ außerdem ein unterhaltsames Kinderprogramm unter fachkundiger Betreuung geben.

Die Moderation übernehmen Daniel Rust vom Bundesverband Tattoo e.V. und Vivien Stracke.

2. Tattoo-Convention Wolfenbüttel. Samstag, 12 Uhr bis 22 Uhr, Sonntag, 11 Uhr bis 20 Uhr. Tageskarte: VVK 12 Euro/Tageskasse 15 Euro, Wochenendticket: VVK 20 Euro/Tageskasse 25 Euro. Tickets im VVK sind online erhältlich unter eventix.shop/bj2tjcud. Kinder bis einschließlich 14 Jahren bezahlen keinen Eintritt.

