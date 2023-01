Unfallflucht: Zeuge meldet Wolfenbütteler Autofahrer der Polizei

Wolfenbüttel. Der Mercedes fuhr in starken Schlangenlinien von Salzgitter nach Wolfenbüttel. Mehrmals geriet der Fahrer in den Gegenverkehr.

Wegen Unfallflucht und Straßenverkehrsgefährdung ermittelt die Polizei gegen einen 58-jährigen Mann aus Wolfenbüttel. Ein aufmerksamer Autofahrer hatte am 30. Dezember laut Polizei beobachtet, wie das Auto des Mannes mittags auf der Industriestraße in Salzgitter immer wieder Schlangenlinien fuhr. Die schwarze Mercedes E-Klasse war bereits beschädigt: Der Außenspiegel war laut Polizei bei einer Kollision mit einer Leitplanke an der Linke-Hoffmann-Busch-Straße abgerissen.

Wolfenbütteler hat beim Test 2,8 Promille im Atem

Der Zeuge alarmierte die Polizei. Auf dem Weg nach Wolfenbüttel sei der Fahrer des Mercedes immer wieder nach rechts auf den Seitenstreifen und auch in den Gegenverkehr geraten. Kurze Zeit später trafen die Beamten den Fahrer des Wagens in seiner Wohnung in Wolfenbüttel an. Ein erster Alkoholtest ergab 2,8 Promille bei dem 58-Jährigen. Das Ergebnis der Blutprobe steht laut Polizei noch aus.

red

