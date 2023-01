Wolfenbütteler Zeitung startet Serie mit jungen Erwachsenen

Du besserst deine Studenten-Kasse mit einem außergewöhnlichen Nebenjob auf? Über dein Talent spricht deine gesamte Freundesgruppe? Du hast einen Ausbildungsberuf, der in deiner Generation schon längst vergessen wurde? Du engagierst dich schon seit Jahren für eine ganz bestimmte Sache? Dann bist du in unserer neuen Serie „Nächste Generation Wolfenbüttel“ genau richtig!

Und darum geht’s: Wir wollen zeigen, was hinter der jungen Generation Wolfenbüttels steckt! Gemeinsam mit Jugendlichen und jungen Erwachsenen (bis 30 Jahre) wollen wir der jungen Generation der Lessingstadt und des Landkreises Wolfenbüttel eine Bühne geben. In Einzelporträts wollen wir die Gesichter und die Geschichten, die hinter ihnen stecken, zeigen und vorstellen. Die Geschichten sollen sowohl in der Print-Zeitung als auch auf wolfenbuetteler-zeitung.de sowie auf dem TikTok-Kanal der @braunschweiger_zeitung zu sehen sein.

Aufruf an die jungen Erwachsenen aus Wolfenbüttel: Zeigt eure Persönlichkeiten

Habt Mut, „Ja“ zu sagen: Nutzt die Gelegenheit, euch und eure Besonderheiten, Einzigartigkeiten und Talente zu zeigen. Sagt „Ja“ zur Bühne und zeigt, worauf sich Stadt und Landkreis Wolfenbüttel in den nächsten Jahren freuen können. Schließlich ist es kein Geheimnis, dass die Zeitung auch von jungen Leuten mehr gelesen werden soll. Daher wollen wir über junge Menschen auch für junge Menschen berichten. Wir sind uns sicher: Da gibt es so einiges Spannendes zu erzählen!

Schreibt uns eine Mail und seid bei „Nächste Generation Wolfenbüttel“ dabei

Ihr passt genau in dieses Format rein oder kennt jemanden, der oder die prädestiniert für dieses Projekt wäre? Dann schreibt uns gern eine Mail an celine.wolff@funkemedien.de. Wir freuen uns, von euch zu lesen und euch kennenzulernen!

