Herrenhaus soll Anbau erhalten

Sickte. Zur Zukunft des Sickter Herrenhauses haben die Mitglieder des Bau-, Planungs- und Umweltausschusses der Samtgemeinde Sickte während ihrer jüngsten Sitzung drei Anträge beraten. Als Ergebnis empfehlen sie, dass das Herrenhaus auch künftig Sitz der Samtgemeinde sein soll (wir berichteten).

Zunächst lag ein Antrag von Bündnis 90/Die Grünen vor. Darin ging es um den Erhalt des Herrenhauses als Verwaltungsgebäude mit Anbau sowie energetischer und brandschutztechnischer Sanierung des Gebäudes. Dann legte Peter Eickmann für die SPD-Fraktion im Samtgemeinderat eine eigene Beschlussempfehlung vor. Darin heißt es, dass die Samtgemeindebürgermeisterin beauftragt wird, Verhandlungen mit der Gemeinde Sickte aufzunehmen, um das Herrenhaus zu erwerben. Eigentümer des Herrenhauses ist die Gemeinde Sickte. Auch die SPD spricht sich in ihrem Antrag dafür aus, dass das Herrenhaus in öffentlicher Hand verbleibt.

„Mein Traum ist, das Herrenhaus in öffentlichener Hand zu behalten.“ Petra Eickmann-Riedel, Bürgermeisterin der Samtgemeinde Sickte

Weil die beiden Anträge sich gut ergänzten, empfahl Ausschussvorsitzende Christiane Wagner-Judith, die beiden Anträge miteinander zu verschmelzen. Für den kombinierten Antrag gab es drei Ja-Stimmen und eine Nein-Stimme. Damit war der Antrag der CDU/FDP-Gruppe praktisch schon vom Tisch. Die Vorsitzende ließ trotzdem auch darüber abstimmen. Dieser Antrag wurde mit drei Nein-Stimmen und einer Ja-Stimme abgelehnt.

Die CDU/FDP-Gruppe hatte beantragt, dass die Samtgemeindebürgermeisterin mit der Firma CEV, die die Eigentümerin der Brachfläche im Ortskern Sicktes ist, und der Gemeinde Sickte in Verhandlungen treten soll. Ziel dieser Verhandlungen sollte sein, die Samtgemeindeverwaltung in einem Neubau auf eben dieser Brachfläche unterzubringen. Außerdem beantragte sie, dass die Samtgemeindebürgermeisterin mit Planungsbüros und Investoren über die Entwicklung eines Konzepts für den Neubau eines Verwaltungsgebäudes verhandeln soll. Es sollten Mietvarianten mit einer Mischnutzung verhandelt werden.

Vor der Abstimmung hatte Samtgemeindebürgermeisterin Petra Eickmann-Riedel betont: „Wenn man an Sickte denkt, hat man das Bild des Herrenhauses im Kopf. Hier findet die Kultur statt. Hier gibt es einen Run auf Hochzeiten. Mein Traum ist, das Herrenhaus in öffentlicher Hand zu behalten und in einem Anbau ein barrierefreies Bürgerbüro und ein inklusives Café auf die Beine zu stellen. Wir wollen keinen Neubau schaffen.“ Die Samtgemeinde habe das Vorkaufsrecht für das Herrenhaus. Der Samtgemeindeausschuss wird die Beschlussempfehlung in seiner nächsten Sitzung vorberaten. Der Rat der Samtgemeinde Sickte entscheidet am Dienstag, 13. März.