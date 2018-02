Rat beschließt Kita-Neubau in Cremlingen

Von dem Thema wurden viele Cremlinger Ratsmitglieder am Montag, einen Tag vor der Ratssitzung am Dienstag, überrascht: Cremlingens Bürgermeister Detlef Kaatz setzte kurzfristig ein Thema auf die Tagesordnung, das es finanziell in sich hatte. Der SPD-Politiker forderte vom Rat über drei Millionen Euro für den Bau einer Kindertagesstätte und eines Begegnungszentrums in Cremlingen. Am Ende bekam er rund 2,7 Millionen – und das „Go“ für...