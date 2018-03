Einbrecher stehlen Pedelec aus Keller

Cremlingen Unbekannte Täter haben in der Nacht von Samstag auf Sonntag in den Straßen Am Papendorn und Hinter der Wiese versucht, die Eingangstüren der dortigen Mehrfamilienhäuser aufzubrechen, um so vermutlich in die Kellerräume zu gelangen. In zehn Fällen ist es offenbar beim Versuch geblieben, schreibt die...