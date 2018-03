Kinderbetreuung als Standortfaktor

Die Gemeinde Cremlingen schafft Angebote, die Familien helfen, Arbeit und Familie unter einen Hut zu bekommen. Eine Erfolgsgeschichte ist dabei das Familienzentrum der Gemeinde. Es sichert die Ganztagsbetreuung bis zum Ende der Grundschule.

„Vor 15 Jahren waren alle Kitas nur bis mittags geöffnet, heute ist das ganz anders“, erzählt Catrin Brenner, als Fachbereichsleiterin in der Gemeinde für die Kita-Einrichtungen zuständig. „Die Gemeinde hat sehr früh erkannt, dass das ein Standortfaktor ist. Heute garantieren wir eine Ganztagsbetreuung bis zum 10. Lebensjahr“, berichtet sie. 300 Plätze haben die Einrichtungen des Familienzentrums heute, mehr als 200 weitere Plätze bieten die privaten und kirchlichen Einrichtungen an, berichtet sie. Schon sehr früh stand die Kita-Arbeit in der Gemeinde unter dem Motto „Bildung von Anfang an“.

2009 wurde die Cremlinger Krippe als beste Krippe Deutschlands mit dem „Invest in Future Award“ ausgezeichnet. „Darauf sind wir noch heute sehr stolz“, so Brenner. Fünf Kitas und eine Krippe betreibt die Gemeinde.

Sie heißen Abenteuerland, Einstein, Hollerbusch, Elmwichtel, Pfiffikus und Sternschnuppe (Krippe). Sie liegen neben dem Familienzentrum in Cremlingen in den umliegenden Mitgliedsorten der Einheitsgemeinde.

„Wir haben sehr früh angefangen, eine Bildungseinrichtung zu schaffen und unsere Angebote zu erweitern“, so Brenner. Ihr großer Vorteil sei, dass ihr Büro nicht in der Verwaltung, sondern in dem 2011 aus einer Förderschule zum Familienzentrum umgenutzten Gebäude liegt. „Da habe ich eine ganz andere Nähe zum laufenden Betrieb. Das ist großartig“, schwärmt sie. Die Einrichtungen arbeiten alle mit einem Konzept. Dadurch, dass sie alle als eine Einrichtung zählen, könne sehr ressourcenorientiert gearbeitet werden. „Eltern haben durch das Familienzentrum kurze Wege. Wenn sie Sorgen oder einfach Fragen haben, finden sie uns leicht“, erklärt Brenner die Vorteile des Zentrums. Es gebe zudem eine gute Zusammenarbeit mit Schulen.

„Mit der Grundschule in Schandelah bieten wir ein Brückenjahr für den Übergang vom Kindergarten in die Schule an“, führt sie aus. Eine enge Zusammenarbeit gebe es außerdem mit Sportvereinen, der Evangelischen Familienbildungszentrum und der lokalen Musikschule „Musikbox“. Für Eltern sei die Verpflegung auch immer ein Thema. „Die Kinder müssen bei uns nichts mitbringen. Sie werden hier komplett verpflegt“, so Brenner. Die vorbildliche Arbeit des Familienzentrums kommt landesweit an.

„Seit drei Jahren beraten wir Kitas in ganz Niedersachsen“, erzählt Brenner. Das heiße, dass Kita-Mitarbeiter aus dem gesamten Bundesland regelmäßig zu Weiterbildungen nach Cremlingen kommen. „Themen wie die fließenden Übergänge zu den Schulen sind da ein ganz großes Thema.“