Jetzt schon Karten fürs Freibad kaufen

Cremlingen Das Freibad am Elm in Hemkenrode öffnet voraussichtlich am 5. Mai. Im Vorverkauf können bereits die Jahreskarten erworben werden. So kostet beispielsweise eine Jahreskarte für Kinder und Jugendliche bis einschließlich 15 Jahre 27 statt 33 Euro, die Jahreskarte für Erwachsene (ab 18 Jahren) 51 statt...