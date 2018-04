Lesung: Lessing als Liebhaber der Theologie

Lucklum In der Reihe „Lessing im Landkreis“ gibt es eine Fortsetzung mit dem Schwerpunktthema „Lessing – Liebhaber der Theologie“. Schauspielerin Susanne Maierhöfer und Helmut Berthold, Geschäftsführer der Lessing-Akademie Wolfenbüttel, bieten eine Lesung am Donnerstag, 26. April, ab 19 Uhr in der...