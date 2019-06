Einbrecher in der Sandbachschule in Schandelah

Bislang nicht ermittelte Täter sind laut Polizei zwischen Freitag, 7. Juni, 17 Uhr, und Dienstag,

11. Juni, 4.15 Uhr, nach Aufhebeln eines Fensters in die Sandbachschule in Schandelah eingedrungen. Im Inneren wurden diverse Türen und Schränke aufgehebelt, so die Polizei. Nach ersten Erkenntnissen wurde eine kleine Menge Bargeld entwendet. Sachschaden: zirka 5000 Euro. Hinweise:

(05331) 9330

