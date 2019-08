Rund 10.000 Euro Schaden bei Unfall bei Hötzum

Ein Verkehrsunfall mit drei beteiligten Fahrzeugen hat sich nach Polizeiangaben am Mittwoch,

28. August, gegen 7 Uhr an der Einmündung der Kreisstraße 5 zur Landesstraße 625 im Bereich von Hötzum ereignet. Nach dem Stand der Erkenntnisse übersah ein 58-jähriger Autofahrer beim Einfahren in die Landesstraße vermutlich aus Unachtsamkeit das bevorrechtigte Auto eines 21-Jährigen, so dass es zum Zusammenstoß kam, heißt es im Polizeibericht. Und weiter: Ein dritter Autofahrer musste mit seinem Auto ausweichen und stieß hierbei gegen einen Leitpfosten. Zwei Autos wurden durch den Unfall erheblich beschädigt und mussten abgeschleppt werden. Der Gesamtschaden, so die Polizei weiter, wird auf zirka 10.000 Euro geschätzt.

