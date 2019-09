Das Foto zeigt die Gemeindemitarbeiter Marco Schumann und Rahel Kopyto bei der Übergabe des Schlüssels durch Bürgermeister Kaatz an Kornelia Dürheide.

E-Carsharing-Projekt startet in Cremlingen

Es ist soweit – am 1. Oktober startet das erste E-Carsharing-Projekt in der Gemeinde Cremlingen in Kooperation mit der Firma e2work aus Hildesheim.

Die Herstellung eines Autos verbrauche viel Energie und Ressourcen, heißt es in einer Mitteilung der Gemeinde. Ist es dann zweckdienlich, wenn dieses Auto im Schnitt 22 Stunden am Tag steht ohne bewegt zu werden? Das fragt sich die Gemeinde und kommt auf die Antwort: „Nein, natürlich nicht!“ Daher kommt die Idee sich ein Auto zu teilen und somit eine höhere Auslastung zu erzielen.

Langfristig könne so der Bedarf an Autos reduziert werden.

Die Gemeindeverwaltung selbst hat zwei Elektroautos als Dienstfahrzeuge im Einsatz, von denen ab sofort der Renault Zoe geteilt werden soll. Interessierte Einwohner können sich den E-Flitzer außerhalb der Geschäftszeiten der Verwaltung ausleihen. Bezahlt wird nach dem „pay per use“-Prinzip – das heißt, man zahlt nur die genutzte Zeit – der Strom ist inklusive.

Standort für das Carsharing ist der entsprechend gekennzeichnete Parkplatz vor dem Rathaus. Informationen unter (05306) 8020 oder carsharing@cremlingen.de. Die Registrierung für das Projekt erfolgt unter www.e2work.de/jumpgate.