Sickte will mit Gräben Hochwasserschutz in Hötzum verbessern

Hochwasserschutz ist in der Gemeinde Sicke ein aktuelles Thema. Bei den Planungen für das Baugebiet Hötzum-Süd spielt es eine wichtige Rolle. Gräben sollen dafür sorgen, dass die Ein- und Mehrfamilienhäuser, die dort entstehen sollen, auch bei länger anhaltendem Regen nicht unter Wasser stehen. Bürgermeister Marco Kelb will die Planungen am Samstag, 23. November, ab 15 Uhr im Hötzumer Sportheim vorstellen. Mit dabei sind Oliver Kausch...