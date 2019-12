Einbrecher hebeln in Erkerode Terrassentür auf

Bislang nicht ermittelte Täter sind nach Polizeiangaben im Zeitraum zwischen Dienstag, 24. Dezember, 12 Uhr, und Donnerstag, 26. Dezember, 15.30 Uhr, nach Aufhebeln der Terrassentür in ein Einfamilienhaus in Erkerode an der Straße Zum Westhölzchen eingedrungen. Das Haus wurde augenscheinlich nach Wertvollem durchsucht, ob etwas entwendet wurde kann derzeit nicht gesagt werden, so die Polizei. Auch zur entstandenen Schadenshöhe könnten keine Angaben gemacht werden. Zeugen werden gesucht.

Hinweise: (05331) 9330.