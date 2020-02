Die FDP in Sickte unterstützt den CDU-Kandidaten Marco Kelb

Die FDP Sickte unterstützt Marco Kelb (CDU) bei seiner Kandidatur zur Wahl des Bürgermeisters der Samtgemeinde Sickte. In einem Gespräch in der Gaststätte Zur guten Quelle in Sickte hatte Kelb den Liberalen seine Ziele für die Samtgemeinde Sickte vorgestellt. Besonders wichtig sei es ihm, die...