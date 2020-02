In Cremlingen wird mit spitzen Teilen gespickte Wurst entdeckt

Cremlingen. Fundort war an zwei Tagen die Ostdeutsche Straße in Cremlingen. 2018 und 2019 hatte es ähnliche Fälle gegeben, die nicht aufgeklärt werden konnten.

Hundehalter im Bereich Cremlingen sollten aktuell sehr aufmerksam sein: Der Polizei wurden nach eigenen Angaben bislang zwei Fälle gemeldet, bei denen Hundebesitzer beim Gassigehen Wurststücke gefunden haben, die mit spitzen Gegenständen gespickt waren. Fundort war jeweils die Ostdeutsche Straße in Cremlingen. Die Wurststücke wurden am Donnerstag, 30. Januar, und auch am Samstag, 1. Februar, auf dem Gehweg entdeckt, so die Polizei. Bereits in den Jahren 2018 und 2019 seien ähnliche Fälle in Cremlingen angezeigt worden. Damals habe kein Verursacher ermittelt werden können. Die Polizei erbittet Hinweise unter (05331) 9330.