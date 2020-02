Sichert Genossenschafts-Modell Zukunft der Bio-Bäckerei Evessen?

Die Brote in der Auslage der Bio-Bäckerei „Brot & Wein“ in Evessen sind noch warm. Alle Brote und auch die Brötchen, Kuchen und Kleingebäcke stellt Bäckermeister Stefan Barth nachts zusammen mit vier Mitarbeitern in der Backstube selbst her. „Das Getreide kommt von Höfen in Evessen und Eilum“, betont Bäckermeister Barth im Gespräch mit unserer Zeitung. Regionalität sei ihm besonders wichtig. Das Team mahlt das Mehl täglich in der...