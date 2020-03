Ingo Geisler will Bürgermeister der Gemeinde Sickte werden

Die Fraktionsmitglieder der CDU/FDP-Gruppe wollen in der Sondersitzung des Sickter Gemeinderates am 15. April Ingo Geisler (CDU) als neuen Bürgermeister der Gemeinde Sickte zur Wahl aufstellen und wählen. Das geht aus einer Mitteilung der Fraktion hervor. Die Wahl eines neuen Bürgermeisters in der...