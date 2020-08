Das Akkordeon-Jugendorchester Destedt spielt bei verschiedenen Veranstaltungen wie Bällen, Betriebs-, Zelt- und Familienfesten. In diesem Jahr mussten aufgrund der Corona-Pandemie jedoch etliche der gebuchten Veranstaltungen abgesagt werden. Dem Orchester entgingen damit wichtige Auftrittsgagen, die für geplante Investitionen zur Verfügung stehen sollten. Seit vielen Jahren gibt es etwa eine Kooperation mit der Destedter Grundschule, an der eine Akkordeon-AG angeboten wird. Eine der nötigen Investitionen war die Modernisierung und Reparatur der Akkordeons, die für die Grundschule genutzt wurden. Hier half nun der Rotary-Club Salzgitter-Wolfenbüttel mit seinem Präsidenten Helmut Hennicke. Er übergab einen Scheck über 1000 Euro an den Vorsitzenden des Akkordeon-Orchesters, Jens Voges, um die Reparaturen vorzunehmen. Mit großer Dankbarkeit nahm der den Scheck entgegen.