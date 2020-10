Spezial-Fahrrad für Neuerkeröder Wohngruppe

Die Wohngruppe Wabeweg der Neuerkeröder Wohnen und Betreuen GmbH ist in Zukunft noch mobiler. Von sofort an steht den 16 Bürgern ein Spezial-Dreirad mit Elektromotor zur Verfügung, heißt es in einer Mitteilung. So können problemlos Fahrten zum Einkaufen, zu Freunden oder zur Arbeit im und außerhalb des inklusiven Dorfes Neuerkerode absolviert werden.

Wert von 2000 Euro

Für die Wohngruppe bereitgestellt hat das Spezial-Fahrrad im Wert von rund 2000 Euro der Förderverein der Evangelischen Stiftung Neuerkerode, heißt es weiter. „Es ist immer wieder schön, Freude zu verschenken“, wird die Fördervereinsvorsitzende Gunda Horsmans zitiert, die im Beisein ihrer Vorstandskollegen Marco Kelb und Hansgert Eberle an der Übergabe des Rades teilnahm.

red