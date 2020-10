Dettumer Pfarrer Meerheimb: Corona ist keine Strafe Gottes

Summen statt singen, Abstand halten, Maske tragen: Nie hätte sich Pfarrer Hermann Meerheimb vorstellen können, dass sein Abschiedsgottesdienst nach 40 Jahren im Auftrag des Herrn einmal so aussehen würde. Am Sonntag wird er sich von der Gemeinde in der Dettumer Kirche verabschieden. Mit Worten, aber ohne Berührungen. Kein Händedruck, kein Schulterklopfen, keine Umarmungen.

Manche ältere Gemeindemitglieder wissen nicht einmal, ob sie teilnehmen werden. Zu groß ist die Angst vor Ansteckung. Doch auch wenn der Abschied sonderbar anmuten könnte, Meerheimb wird darüber nicht bitter. Im Gegenteil: Der 65-Jährige freut sich, dass der Gottesdienst überhaupt stattfinden kann.

Momente des Zweifelns

Die Pandemie erschüttert den Pfarrer nicht: „Corona ist nicht die Strafe Gottes. Es ist ein Naturphänomen, mit dem wir umgehen müssen. Das ist einfach da. Man muss auch mit den Widersprüchlichkeiten des Lebens leben. Man kann nicht alles erklären.“

Trotzdem gab es auch in seinem Leben Momente des Zweifelns. Schicksale, die ihn nicht losgelassen haben. Doch er fand Trost und Rat im Gespräch mit Kollegen und beim Studium biblischer Texte. Schon als Jugendlicher begeisterte ihn die Heilige Schrift, „ich bin da reingewachsen“, sagt er heute. Meerheimb erzählt Menschen gerne von Gott.

Pfarrer auf Wanderschaft

Nach dem Theologiestudium in Göttingen und Marburg, legte er 1980 im Landeskirchenamt Wolfenbüttel seine erste Theologische Prüfung ab. Es folgte das Vikariat in der St. Thomasgemeinde in Wolfenbüttel, die zweite theologische Prüfung 1982 im Landeskirchenamt und die Ordination im Braunschweiger Dom. Die erste Pfarrstelle auf Probe übernahm Pfarrer Meerheimb 1982 in Salzdahlum mit Apelnstedt und Volzum. Nach zehn Jahren wechselte er auf die Pfarrstelle St. Michaelis in Helmstedt. Nach 17 Jahren ging es für Meerheimb nach Wolfenbüttel-Linden. Seit 2011 ist er nun Pfarrer in dem ehemaligen Pfarrverband Dettum mit Bansleben, Hachum, Mönchevahlberg und Weferlingen. Seit vergangenem Jahr ist er auch für die Kirchengemeinde Watzum zuständig.

Nah an den Menschen

„Ich fand es immer toll, wie unvoreingenommen und offen die Gemeinden waren. Die Menschen haben mir einfach ihre Wohnungen und Häuser geöffnet.“ Und auch ihre Herzen. Dem passionierten Wanderer macht es Freude, so eng mit den Menschen zusammen zu sein, ihre Geschichten und Schicksale zu kennen.

Meerheimb war gerne immer mit dabei – bei Taufen, aber auch bei Beerdigungen. Denn Leid gehöre zum Leben dazu – genauso wie der Tod. Das wollen manche nur heute nicht mehr wahrhaben, hat der Pfarrer festgestellt. Doch grundsätzlich hätten sich die Themen, die die Menschen beschäftigen, in den 40 Jahren Seelsorge nicht verändert. „Es geht um Krankheiten, die man nicht versteht, um Beziehungen, die abgebrochen werden.“ Manches ändert sich einfach nie. Genauso wenig wie die Gefühle des Pfarrers vor der Sonntagspredigt: „Ich bin immer noch etwas aufgeregt.“

Der musikalische Abschiedsgottesdienst von Pfarrer Hermann Meerheimb findet am Sonntag, 25. Oktober, um 15 Uhr in der Dettumer Kirche mit dem stellvertretenden Bischof, OLKR Thomas Hofer, unter Coronabedingungen mit einem begrenzten Platzangebot statt. Der Gottesdienst wird aber per Lautsprecher nach draußen übertragen. Auf eine anschließende Abschiedsfeier muss verzichtet werden.