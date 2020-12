Einbrüche in zwei Geschäfte in Evessen

Unbekannte sind laut Polizei zwischen Mittwoch, 9. Dezember, 23 Uhr, und Donnerstag, 10. Dezember, 7.15 Uhr, auf bislang ungeklärte Weise in ein Geschäft an der Dorfstraße in Evessen eingedrungen. Aus der Kasse sei Bargeld entwendet worden, der Schaden betrage rund 200 Euro. In direktem Zusammenhang dürfte laut Polizei vermutlich der Einbruch in einen Kiosk an der Dorfstraße stehen. Im selben Zeitraum seien die Täter dort nach Aufhebeln einer Tür in die Räume gelangt. Nach ersten Erkenntnissen sei jedoch nichts entwendet worden. Zeugen werden gesucht. Hinweise: (05331) 9330.

red