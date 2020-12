Dettumer Künstler weckt mit seinen Werken Assoziationen

nach Stationen in Braunschweig, Hildesheim und Wolfenbüttel ist der Künstler Arne Bahrke in Dettum heimisch geworden.

Dettum Im Kulturhaus Dettum hat Arne Bahrke unter dem Motto "buch Auf tritt" seine Werke ausgestellt. Freiheit sei ihm das wichtigste, so der Künstler.

Er ist ein Künstler der besonderen Art. Arne Bahrke, Jahrgang 1943, wohnhaft in Dettum. Nach dem Kunststudium hat er in Braunschweig unterrichtet. Inzwischen hat der gebürtige Ostpreuße nach Zwischenaufenthalten in Hildesheim und Wolfenbüttel hier seine Heimat gefunden. Ich bin gespannt auf seine Arbeiten. Gerade hat er im Kulturhaus Dettum zusammen mit renommierten Künstlern ausgestellt. Den Vergleich braucht Bahrke nicht zu scheuen. Dennoch ist er für die Öffentlichkeit ein unbeschriebenes Blatt. Ein Widerspruch?

Kunst als kompensatorische Selbsttherapie

Wir sitzen an seinem gemütlichen Essplatz bei Kaffee und Plätzchen, umgeben von seinen Objekten und Installationen. Ehe ich sie in den Blick nehme, entwickelt Bahrke seine künstlerischen Überzeugungen. Zwang ist ihm zuwider. Freiheit das Wichtigste. Ausleben seiner Kreativität, wann immer er Lust dazu verspüre, ist ihm das höchste Gut. Er weiß, das verträgt sich nicht mit den Gesetzen des Kunstmarktes. Der Schaffensprozess gleiche einem seelischen Striptease. Dazu passe keine Öffentlichkeit. Das klingt überzeugend.

Kompensatorische Selbsttherapie nennt er den Vorgang zwischen Idee und Realisierung. Die Objekte seien Abbilder des Seelenlebens, verarbeitete Erlebnisse. „Und sie sind Teile von mir. Wie Kinder. Und von denen trennt man sich auch nicht.“ Aus welcher Inspirations- und Materialquelle speist sich seine Kreativität? Bahrkes zweite Heimat ist Island. 37 Mal war er dort. Sein Atelier sind die der Vulkaninsel vorgelagerten Strände. Treibholz, Bleche untergegangener Schiffe, rostige Eisenteile, Federn, geschmolzenes Gesteinsmaterial aus dem Erdinneren sind seine Materialien. Die kombiniert er zu schwerelosen Gebilden.

Die Kunst des Dettumers regt zu Assoziation an

Bizarr die einen, andere mit geradezu sprechender Bildhaftigkeit. Treibholz, eine Feder, ein Metallteil: Jawohl, ein fliegender Fisch. Ein verblichener, vom Meer zernarbter Ast? Natürlich, ein kariöser Elefantenstoßzahn. Ein in sich geneigtes rostiges Blech? Eine Seemannsbraut. Dazu Bahrkes Assoziationen: Angst. Hoffnung. Verzweiflung. Trauer. Wer sich auf seine Kunst einlässt, fühlt sich auf eine subtile, schwerelose Weise unterhalten.

Bahrke ist kein vergrübelter Intellektueller. Er spielt mit seiner Kunst. Regt an zur Assoziation. Ein zerklüftetes Blech wirft ein Schattenspiel. Was sehen Sie, fragt der Künstler. Und tatsächlich, ein Eisvogel, die typische kompakte Form, lebendig, aus totem Material erweckt.

Kunst muss unterhalten – und Bahrke gelingt das

Manchmal packt Bahrke die Lust zur Eulenspiegelei. Ein riesiges Ei. Rissig. Eine angelehnte Leiter. Titel: Der Eisprung. Vieles gibt es zu entdecken. Eine Kurbelwelle wird zum Weihnachtsbaum. Ein phantastisch geformter Ast wird mittels Teilen eines Vaginalspekulums als Kopf zum vorzeitlichen Dinosaurier. Kunst muss unterhalten. Sich dem Betrachter erschließen. Bahrkes Kunst gelingt das mühelos. Genau die Voraussetzungen für die Eroberung des Kunstmarktes. Aber wir wissen ja, Bahrke schafft für sich selbst. Schön, dass ich bei ihm zu Gast sein durfte.

Rainer Sliepen