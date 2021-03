Täter schlagen bei Cremlingen zwei Autoscheiben ein

Die Fahrzeuge standen auf einem Parkplatz am ehemaligen Truppenübungsplatz.

Die Seitenscheiben von gleich zwei Fahrzeugen haben bislang nicht ermittelte Täter nach Polizeiangaben am vergangenen Dienstag, 9. März, im Zeitraum zwischen 13.30 und 14 Uhr eingeschlagen. Die Autos standen auf einem Parkplatz am ehemaligen Truppenübungsplatz an der Kreisstraße 631 bei Cremlingen.

Skoda Fabia und VW Golf betroffen

Aus einem Auto wurde ein Rucksack mit Inhalt, aus dem anderen nach ersten Angaben nichts entwendet, so Polizeisprecher Frank Oppermann. Betroffen waren ein Skoda Fabia und ein VW Golf. Zur entstandenen Schadenshöhe könnten noch keine Angaben gemacht werden.

Hinweise: (05331) 9330.

red