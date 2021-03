Unfall in Gemeinde Cremlingen – Alkotest ergibt 1,91 Promille

Ein Verkehrsunfall hat sich nach Polizeiangaben am vergangenen Dienstag, 9. März, gegen 15 Uhr im Kreuzungsbereich der Kreisstraße 631 zur Kreisstraße 144 in der Gemeinde Cremlingen (Schandelah) ereignet. Nach Stand der Ermittlungen war es zur Kollision zwischen dem Auto eines 21-jährigen Fahrers und dem vorfahrtberechtigten Auto einer 43-jährigen Fahrerin gekommen, so der Polizeibericht.

Die Schadenshöhe steht noch nicht fest

„Durch die Kollision entstand Sachschaden an den Fahrzeugen in noch unbekannter Höhe. Bei der Unfallaufnahme stellten die eingesetzten Beamten eine deutliche Alkoholbeeinflussung bei der 43-Jährigen fest. Ein Alkoholtest ergab einen Wert von 1,91 Promille“, heißt es weiter. Eine Blutprobe sei angeordnet, der Führerschein sichergestellt und ein Ermittlungsverfahren eingeleitet worden, so die Polizei abschließend.

red