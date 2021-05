Neuerkerode sagt Sommerfest ab, dafür 1000 Burger für Bürger

Aufgrund der aktuellen Corona-Verordnung muss das beliebte Neuerkeröder Sommerfest leider zum zweiten Mal in Folge abgesagt werden, heißt es in einer Mitteilung der Evangelische Stiftung Neuerkerode (ESN). Um Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern sowie rund 850 Menschen mit Behinderung, die im inklusiven Dorf und in der Region leben, am Tag des eigentlichen Sommerfestes eine Freude zu machen, hat sich die Neuerkeröder Wohnen und Betreuen GmbH (WUB) etwas einfallen lassen.

ESN will trotzdem Freude bereiten

„Am Sonntag, 30. Mai, grillen die Führungskräfte und ich gemeinsam mit den Kollegen der Mehrwerk insgesamt 1000 der begehrten Sommerfest-Burger und verteilen diese an unsere Bürger, aber auch an die Mitarbeitenden, die an dem Tag Dienst haben. Auch wenn die Grill-Aktion die vielen persönlichen Begegnungen beim Sommerfest nicht ersetzt, sagen wir damit danke für die tolle Unterstützung in den vergangenen Monaten und wir hoffen, allen damit ein wenig Freude zu bereiten“, wird Marcus Eckhoff, Geschäftsführer der WUB, zitiert.

Firma spendet Geschenkpakete

Zudem spendet die Firma Ikea Braunschweig Geschenkpakete mit Sommerfest-Dekoration wie Kerzen, Tischgirlanden, Lichterketten, Getränkespendern und alkoholfreiem Sirup sowie Snacks, um die sich die Wohngruppen bewerben können, so die ESN weiter.

„Gerne unterstützen wir das alternative Sommerfest in Neuerkerode, um den Menschen mit Behinderung etwas mehr Farbe in den Corona-Alltag zu bringen, denn besonders sie waren von den Corona-Maßnahmen hart getroffen“, so Ute Jähnel-Seyferth, Local-Marketing-Leader von Ikea.

Eine Übersicht über Spendenprojekte gibt es im Internet unter www.netzwerk-esn.de/spenden

red