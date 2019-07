Irgendwie echt nicht witzig

Am frühen Nachmittag im Wolfenbütteler Backshop. Mit den Gedanken noch beim Wochenende ziehe ich mir Cappuccino am Automaten. Neben mir höre ich, wie sich ein älterer Mann über die Qualität des Kaffees aufregt. Ich höre nicht genau, was er sagt. Dann wendet er sich direkt an mich mit folgenden...