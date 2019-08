Zehn Jahre WZ-Kolumne Aviso

Am Mittwoch, 5. August 2009, wurde an dieser Stelle in dieser Zeitung – damals hieß sie noch „Braunschweiger Zeitung. Wolfenbütteler Zeitung und Anzeiger“ – die erste Kolumne mit dem Namen „Aviso“ gedruckt. Seither sind 519 Kolumnen erschienen. Der Kolumnenname erinnert daran, dass die...