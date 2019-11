Schwarzer Tag in puncto Konsumverzicht

Kauf Dich glücklich, schrie es einem am Freitag von Plakatwänden, in der TV-Werbung und den sozialen Medien entgegen. Längst ist der sogenannte „Black Friday“ (Schwarzer Freitag) auch hierzulande zu einer Rabattschlacht geworden. „Black Friday“ wird der Freitag nach Thanksgiving in den Vereinigten...