Eine ruhige Kugel schieben

Eigentlich fange ich in meiner Freizeit Fußbälle. Heute testen meine Mitspielerinnen und ich aber etwas Neues aus: Wir gehen boßeln. Bei dieser ostfriesischen Nationalsportart sei es wichtig, sich genau über den Verlauf und die Beschaffenheit der Strecke zu informieren – ähnlich wie in der Formel 1. Ich bin mal gespannt, ob unsere Kugeln in den Teichen von Riddagshausen verschwinden werden. An das wichtigste Utensil haben wir jedenfalls gedacht und einen Bollerwagen besorgt. Mal sehen, welches Team am Ende mit einem dreifachen „Lüch up un fleu herut“ („Hebe auf und fliege flach hinaus“) gefeiert wird.

Diskutieren Sie unter oder mailen Sie an