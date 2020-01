Der Eurotreff bekommt Nachwuchs

Der AMJ ist ein Bundesverband mit Sitz in Wolfenbüttel. Es ist gut, wenn der Verein vor Ort mehr Gesicht zeigt und sich in der Region verortet.

Wolfenbüttel singt und klingt. Es ist wahrhaft erstaunlich, wie vielfältig, einzigartig und liebevoll das Kulturprogramm dieser Stadt von den verschiedenen Akteuren gestaltet und vor allem gelebt wird. Einen Daumen hoch auch Richtung Stadt, die diese Vielfalt unterstützt und auch finanziell fördert.

Beim Blick in den Entwurf für den Doppelhaushalt 2020/21 ist mir wieder aufgefallen, wie bunt die Kulturlandschaft ist und vor allem, wie viele Freiwillige sich in diesem Bereich engagieren.

Die städtische Kulturförderung basiert im Wesentlichen auf institutioneller Förderung für Kulturvereine, die einen jährlichen Förderbetrag von mehr als 10.000 Euro erhalten, Kleinförderungen unter 10.000 Euro jährlich und der Förderung von Einzel-Projekten. Allein bei den kontinuierlichen Kleinförderungen sind 17 Posten aufgeführt! Mit dem Geld kümmern sich Menschen um das kulturelle Erbe unserer Stadt. In all ihren Facetten. Als Gärtnerstadt, als Fachwerkstadt, als Heimat von Musikern, Künstlern und Sängern. Was für eine großartige Art und Weise (Kultur-)Geschichte lebendig zu halten und neue Geschichten zu schreiben! Ein neues Kapitel wird im Juni aufgeschlagen. Dann bekommt der große Eurotreff einen kleinen Bruder, den Regiotreff. Ein Wochenende lang sollen bei diesem neuen Format regionale junge Chöre und Vokalensembles die Möglichkeit bekommen, sich in der Landesmusikakademie zu präsentieren, sich mit anderen Sängerinnen und Sängern auszutauschen und musikalische Impulse zu bekommen.

Ob dieses Chor-Event so groß wie der Eurotreff wird, ist unklar. Die Anmeldung läuft noch. Letztendlich ist das aber auch zweitrangig. Wichtig ist, dass die lokalen Singbegeisterten ein Podium bekommen und die Wolfenbütteler die Chance haben, auch die lokale Chorszene noch besser kennenzulernen. Veranstaltet wird das Chor-Event vom Arbeitskreis Musik in der Jugend, der auch den Eurotreff verantwortet und von der Stadt jährlich gefördert wird. Der AMJ ist ein Bundesverband mit Sitz in Wolfenbüttel. Es ist gut, wenn der Verein vor Ort mehr Gesicht zeigt und sich in der Region verortet. Genauso wie die Herzog-August-Bibliothek, die Bundesakademie für kulturelle Bildung und die Landesmusikakademie stets versuchen, vor Ort mit Veranstaltungen und Projekten in Erscheinung zu treten. Es ist großartig, wenn Kulturinstitutionen von solcher Relevanz und Strahlkraft hier beheimatet sind. Noch besser ist es aber, wenn die Bürger auch etwas davon haben. Und sie nicht Kultur-Ufos bleiben, die hier ihre Geschäftsstellen betreiben und ansonsten ausschließlich landes- beziehungsweise bundesweit oder unter Ausschluss der Wolfenbüttler Öffentlichkeit agieren. Kultur macht klug und eröffnet Perspektiven. Was wäre das Leben ohne Bücher, Filme, Theater, Ausstellungen, Museen und Musik? Ganz schön langweilig. Und was wäre Wolfenbüttel ohne Kultur? Für mich undenkbar.