Heininger Ratsmitglieder im Paragrafen-Dickicht

Nein, so etwas hat es im Landkreis Wolfenbüttel noch nicht gegeben: Weite Teile eines Rates laufen ihrem eigenen Bürgermeister davon. So geschehen im idyllisch am Oderwald gelegenen Heiningen. Dort haben sechs von neun Ratsmitgliedern ihre Mandate niedergelegt. Sie wollten damit den Rat handlungsunfähig machen, um den Weg zu Neuwahlen zu ebnen. Allein vier Mandatsträger gehören wie der Bürgermeister selbst auch der Wählerinitiative „Wir in Heiningen“ an. Somit scheint das Wir-Gefühl zumindest im Rat in Heiningen nicht sehr ausgeprägt gewesen zu sein. Doch wie geht es nun weiter? Mit dieser Frage hat sich die Kommunalaufsicht des Landkreises Wolfenbüttel in Zusammenarbeit mit dem Innenministerium auseinandergesetzt.

Zunächst einmal muss nun der Rat in seiner nächsten Sitzung den Verzicht der Ratsmitglieder auf ihre Mandate feststellen. Bis zu diesem Beschluss haben die Ratsmitglieder ihre Mandate inne.

Grundsätzliche Konsequenz einer Verzichtserklärung ist, dass der freiwerdende Sitz im Rat durch eine Ersatzperson besetzt wird. Zwei Nachrücker haben aber schon erklärt, dass sie ihr Mandat erst gar nicht annehmen wollen. Ist nun für die Partei oder Wählergruppe im Wahlgebiet keine Ersatzperson mehr vorhanden, so bleibt der Sitz bis zum Ablauf der Wahlperiode unbesetzt. Die Gründe für eine Auflösung des Rates regelt der Paragraph 70 des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes. Ist mehr als die Hälfte der Sitze unbesetzt, ist die Vertretung aufzulösen, heißt es dort. Und weiter: Die Kommunalaufsichtsbehörde stellt die Auflösung fest.

Dann muss es Neuwahlen geben. Sie sollen spätestens vier Monate nach der Auflösung der Vertretung stattfinden. Bleibt bis dahin der Bürgermeister im Amt? Und wer ist in dieser Interimszeit verantwortlich oder ansprechbar in Heiningen? Dazu sagt der Landkreis Wolfenbüttel, dass er diese Fragen nicht beantworten könne, da sie Angelegenheiten des Gemeinderates Heiningen und des Bürgermeisters seien. Zur nächsten Ratssitzung, die noch nicht terminiert ist, muss der Bürgermeister einladen. Täte er es nicht, müssten sich die Ratsmitglieder bei der Kommunalaufsicht beschweren und sie müsste handeln.

Und was ist sonst noch passiert auf der politischen Bühne in Wolfenbüttel? Die AfD hat Wolfenbüttels Bürgermeister Thomas Pink wegen Volksverhetzung angezeigt. Der erwägt nun seinerseits Anzeige gegen die Partei. Die Staatsanwaltschaft Braunschweig prüft derweil, ob und falls ja, wie sie handeln muss. Unterdessen rüstet sich die CDU im gemeinsamen Wahlkreis Goslar/Salzgitter/Wolfenbüttel schon für die Bundestagswahl im Herbst 2021 – wenn sie denn zu diesem Zeitpunkt stattfindet und nicht durch vorgezogene Neuwahlen obsolet wird. Fünf Kandidaten wollen nach Berlin. Das freut den Wähler, der nun wirklich die Wahl hat.