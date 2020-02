Fast(en) nie

Am Aschermittwoch ist alles vorbei… und auf das Feiern folgt bekanntlich das Fasten. Blöd nur, wenn man es nicht mal bis Aschermittwoch geschafft hat, zu entscheiden, worauf man denn verzichten möchte. Ewig habe ich überlegt. Zuckerverzicht? Fernseher 40 Tage lang abschalten? Keine Social-Media-Kanäle bis Ostern? Auf Alkohol oder Fleisch verzichten? Für und Wider habe ich durchgekaut. Von welchen Zwängen will ich mich befreien? Was hält mich von wichtigen Dingen im Leben ab? Da fiel es mir wie Schuppen von den Augen: Ich verzichte ab jetzt aufs Zaudern. Weniger grübeln, mehr machen.

