Bomben und Sorge um die Mutter

Als Resonanz auf einige Kolumnen bot Klaus Schumacher aus Wolfenbüttel, Jahrgang 1936, ehemaliger Grundschullehrer und Schulleiter, dem Aviso-Autor an, ihm Erinnerungen an seine Kindheit und Jugend in der Reichsstraße 6 (1938-1960) zu übermitteln. So geschah es, und der Aviso-Autor wird versuchen, in den kommenden Wochen einige der Erinnerungen Schumachers in Abstimmung mit ihm wiederzugeben.

In unserer Zeit wird ja gelegentlich Kriegsende und Nachkriegszeit mit unserer Gegenwart verglichen.

Das stattliche Patrizierhaus in der Reichsstraße aus der zweiten Hälfte des 17. Jahrhunderts beherbergte in der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts zwei Jahre lang die spätere erfolgreiche Schriftstellerin Claire von Glümer (1825-1906), so Paul Raabe in seinen „Spaziergängen durch Lessings Wolfenbüttel“, die, nebenbei bemerkt, schon seit langem eine Neuauflage verdient hätten.

Man schreibt den 10. Februar des Jahres 1944. Der achtjährige Klaus ist krank und benötigt eine Medizin, die in Wolfenbüttel nicht zu bekommen ist. Die Mutter steigt in die „Elektrische Straßenbahn“ und fährt nach Braunschweig. Kurze Zeit später heulen in Wolfenbüttel die Sirenen: Fliegeralarm!

Die Hausbewohner in der Reichsstraße suchen den Keller auf, wo jeder seinen festen Platz hat; für die Kinder stehen Betten bereit. Vater Schumacher verlässt gelegentlich den Keller, um Informationen zu erlangen, die zunehmend besorgniserregender werden. Der anschwellende Detonationslärm macht deutlich, dass Braunschweig das Ziel der Bomber ist. Schumacher: „Ich meine mich zu erinnern, dass der Kellerboden unter meinen Füßen zitterte. Die Sorge um unsere Mutter wurde unerträglich.“

Nach vielen Stunden der Angst können die Hausbewohner den Keller verlassen, die Ungewissheit um das Schicksal der Ehefrau und Mutter Schumacher aber bleibt. Völlig erschöpft vom mühsamen Heimweg und verstört von dem grauenvollen Inferno dem sie entkommen ist, aber glücklich, erreicht sie am frühen Morgen des 11. Februar die Reichsstraße.

Sie habe, so berichtet Mutter Schumacher, das Rezept noch in der Braunschweiger Hagenmarkt Apotheke abgeben können und wollte dann auf das Rezept warten. Doch da erfolgt einer der schlimmsten Bombenangriffe auf Braunschweig, und sie muss in den Bunker. Danach sind die Apotheke samt Rezept wie die umliegenden Häuser nur noch Trümmerhaufen – überall Rauch, Feuer, Zerstörung.

Schumacher: „Von den Toten erzählte sie uns Kindern nichts.“

Georg Ruppelt erzählt jede Woche Geschichte und Geschichten aus Stadt und Kreis. Ruppelt war stellvertretender Direktor der Herzog-August-Bibliothek und Direktor der Gottfried-Wilhelm-Leibniz-Bibliothek.