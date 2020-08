Hitze kann Spaß machen

Auch wenn viele stöhnen und ächzen, ich muss gestehen: Ich liebe diese Hitze. Nicht, dass ich es übermäßig schätzen würde zu schwitzen. Das ergibt für mich nur in der Sauna Sinn. Nein, ich liebe einfach dieses Sommergefühl. Es liegt so ein Urlaubs-Geruch in der Luft. Der Asphalt ist warm und man braucht egal zu welcher Uhrzeit keine Jacke mitzunehmen. Hauptsache man hat immer Badesachen im Kofferraum. Natürlich war es vor Corona spontaner möglich, ins Wasser zu springen. Auch kann momentan nicht jeder, der Lust hat, planschen. Aber dafür war es an Hitze-Tagen in den vergangenen Jahren teilweise ganz schön voll im Freibad. Das kann einem in Zeiten von begrenzten Besucherzahlen so nicht passieren. Also, packen Sie diese Woche wieder die Badehose ein!

Diskutieren Sie auf Facebook unter Wolfenbütteler Zeitung oder mailen Sie an maria.osburg@bzv.de