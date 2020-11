Leibniz und seine Wolfenbütteler Kanalbaupläne

In der Gründung von Akademien sah Gottfried Wilhelm Leibniz, der von 1691 bis 1716 in Wolfenbüttel im Nebenamt tätig war, die Möglichkeit einer weltweiten Verbindung von Wissenschaft, Forschung und Wissensaustausch. Seine Forderung formulierte er in dem Wahlspruch der im Jahr 1700 gegründeten Berliner Sozietät der Wissenschaften, deren erster Präsident er wurde: „theoria cum praxi“, die Theorie müsse mit der Praxis verbunden werden. Ein besonderer Schwerpunkt sollte auf der Förderung des Ingenieurwesens liegen.

Leibniz hatte dabei ein Projekt vor Augen, das vor allem dem Fürstentum Braunschweig-Wolfenbüttel zugutekommen würde, nämlich den Ausbau von Transport- und Wasserwegen, wie dies bereits unter Herzog Julius begonnen worden war. Er hatte die Schiffbarmachung von Wasserläufen für Gütertransport und Flößerei im Harz vorangetrieben. Seit 1573 wurde auch eine Wasserstraße geplant, die durch die Oker und das Große Bruch zur Bode führen und so eine Verbindung von Oker und Elbe herstellen sollte. Infolge der späteren politischen Situation waren diese Baumaßnahmen jedoch zum Erliegen gekommen. Leibniz’ notierte im Juli 1700 (hier in hochdeutscher Übertragung): „Es gibt Berichte, dass vor langer Zeit, als das Herzogtum Braunschweig und das Fürstentum [Fürstbistum] Halberstadt noch zusammengehörten, ein Kanal aus der Oker unweit von Wolfenbüttel in die Bode und Saale geführt hat, wodurch die Waren aus dem Harz in die Elbe gebracht wurden und nunmehr auch in die Oder gebracht werden könnten, wohingegen der Harz, dessen Verbrauch recht groß ist, aus dem Magdeburgischen und Halberstädtischen über die Elbe wiederum versorgt würde. Ein solcher Kanal ist im großen deutschen Krieg [Dreißigjährigen Krieg], und da Halberstadt und Braunschweig voneinander getrennt wurden, zum Erliegen gekommen. Ich halte es aber für angebracht, dass mit Hilfe beider hoher Herrschaften [Brandenburg und Braunschweig-Wolfenbüttel] das Werk zum Nutzen ihrer Länder und mit einem leidlichen Kostenaufwand wieder aufgenommen werden sollte, und dass man, wenn Interesse besteht, dies in Angriff nehmen könnte.“ Kurz darauf notierte Leibniz, er habe dieses Anliegen Herzog Anton Ulrich vorgetragen. Zu einer Ausführung des Projekts kam es jedoch noch nicht einmal ansatzweise. Zu hoch dürften die absehbaren Kosten, zu aufwendig die technische Durchführbarkeit bereits bei den Vorüberlegungen gewesen sein. Auch das nicht immer spannungsfreie Verhältnis zum benachbarten Kurfürstentum Brandenburg dürfte als Hinderungsgrund anzuführen sein. Georg Ruppelt erzählt jede Woche Geschichte und Geschichten aus Stadt und Kreis. Ruppelt war stellvertretender Direktor der Herzog-August-Bibliothek und Direktor der Gottfried-Wilhelm-Leibniz-Bibliothek.