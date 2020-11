Pausentaste im Homeoffice

Es war ja klar, dass das ersehnte Paket für Furore sorgen würde. Nicht nur ob seines Inhaltes. Konzentrierte Ruhe im Homeoffice auf meiner Seite im Dienste der Lokalausgabe, die Gattin nebenan in einer Videokonferenz, mitten im Vortrag. Furore – Teil 1, die Klingel. Die Hündin „meldet“ das Begehren des Paketboten zur Übergabe der Ware. Ich gehe zur Tür, die Gattin erklärt den Vortrag für kurz unterbrochen. Furore – Teil 2, das Auspacken. In recycelter konzentrierter Stille und fortgesetztem Vortrag übernimmt die Hündin häusliche Aufgaben. Beim wenig filigranen Enthäuten fällt das Paket um. Pausentaste für Stille und Vortrag. Platzverweis für die Hündin. Furore – Teil 3, der Knall. In den konzentriert herbeigeführten nächsten Stille-Versuch und den nun mehrteiligen Vortrag drängt sich ein Platzgeräusch. Hündin räumt auf und trägt mit den Zähnen dieses prall aufgepumpte Verpackungsmaterial davon. Bumm. Schreck. Selbstheilung. Tiefschlaf im Korb...

Diskutieren Sie auf Facebook unterWolfenbütteler Zeitungoder mailen Sie anhans-dietrich.sandhagen@bzv.de