Fast(en) jedes Jahr

Am Aschermittwoch ist alles vorbei - und es bricht gleichzeitig eine für viele wichtige Periode an: die Fastenzeit. Die 40 Tage bis Ostern nutzen einige Menschen für eine bewusste Umstellung der Ernährung. Auch in meinem Umfeld verzichten viele auf Fleisch, Süßigkeiten oder Alkohol. Doch modernes Fasten kann alle Formen des Konsums umfassen. Wie wäre es, wenn Sie bis Ostern das Auto stehen ließen? Aufhören zu rauchen? Kein Fernsehen mehr gucken oder Netflix und Co. links liegen lassen? Aber auch Plastik könnte man fasten und unverpackt einkaufen, nur noch mit Stoffbeutel und eigenem Kaffeebecher losziehen. Auf was möchten Sie verzichten? Schreiben Sie mir!

