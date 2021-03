Unser Hotel hat bereits geöffnet

Gespannt schauen die Deutschen auf das Bund-Länder-Treffen am Mittwoch. Kanzlerin Angela Merkel und die Ministerpräsidenten der Länder wollen über weitere mögliche Öffnungsschritte beraten. Die Hotels stehen aber wohl in der Öffnungsperspektive ganz hinten. Doch gleich welche Beschlüsse gefasst werden in puncto Beherbergung, unser Insektenhotel hat bereits geöffnet. Im ersten Lockdown hat mein Mann eine ganz wunderbare Übernachtungs- und Verköstigungsmöglichkeit auf der Terrasse geschaffen. Schmetterlinge, Wildbienen und Marienkäfer sind herzlich eingeladen! Leider sind die potenziellen Gäste offenbar wählerisch. Kaum ein Insekt fand im vergangenen Jahr den Weg in unsere Unterkunft. Sehr zu unserem Verdruss. Zum Start in die neue Gartensaison hoffen wir nun erneut auf Besucher. Aber ich ahne, dass es auch in dieses Jahr mau aussehen wird. Denn auch wenn wir leckere, blütenreiche Pflanzen in der Nähe haben und das Hotel geschützt hängt, so fehlt der Terrasse leider etwas Entscheidendes: die Sonne!

