Schmökern und genießen

Aprilwetter und Kartenglück wechseln jeden Augenblick. Das sagt der Volksmund und damit hat er in diesem Jahr wohl mal wieder Recht. Kaum hatte ich mir die Jacke angezogen, um im Oderwald eine Handvoll frischen Bärlauch zu pflücken, ging ein Schneeschauer nieder, der es in sich hatte. Die Temperatur fiel von frischen 5 Grad am Vormittag auf nur noch 1 Grad am Nachmittag. Ich beschloss, nicht in den Oderwald zu fahren. Das selbst gemachte Bärlauchpesto mit frisch geknackten Walnüssen muss warten. Dafür schmökerte ich in meiner Osterlektüre „Sei gut zu Dir“ und ließ es mir bei einer Tasse Ostfriesentee aus Greetsiel mit einem Löffel Honig und einem Stückchen dunkler Schokolade richtig gutgehen.

