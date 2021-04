Das gute alte Radiergummi

Heute ist der Tag des Radiergummis! Ich weiß, das hätten Sie jetzt nicht vermutet. Ich auch nicht. Aber dank Internet wissen wir das eben. Das bringt mich auf die Frage, wann ich das letzte Mal in meinem Leben ein Radiergummi in der Hand hatte. Ich kann mich nicht mehr entsinnen. Es muss lange her sein. Ein Radiergummi gebraucht man ja nur, wenn man einen Bleistiftstrich korrigieren möchte. Und wann hatten Sie zuletzt einen Bleistift in der Hand? Ich erinnere mich noch genau an meine Schulzeit. In der Grundschule haben wir damals erst nur mit Bleistift geschrieben. Und wie war das bloß aufregend, als wir zum ersten Mal mit einem Tintenfüller schreiben durften! Ich höre noch meine Mutter sagen, dass ich mir jetzt immer besonders viel Mühe beim Schreiben geben müsse, denn die Tinte war ja damals noch nicht wegzulöschen. Wer einen Fehler beim Schreiben machte, musste den Fehler durchstreichen und einen neuen Schreibversuch starten. Bis endlich die Rettung kam: der Tintenkiller. Wann das war? 1972!

