Pinguin, Giraffe und Opa

Am Sonntag wird es ernst. Dann wird aus dem heimischen Büro das neue Kinderzimmer. Schreibtisch, Bildschirm und ein Kleiderschrank ziehen um, Wickeltick, Babybett und Wärmelampe ziehen ein. Aus einem nüchternen, zweckmäßigen Raum wird ein fröhlicher, bunter Kindertraum – so ist zumindest der Plan. Pinguine an der Wand, Giraffe, Maus und Co. auf dem Boden. Der Plan meiner Frau steht. Dieser wird dann am Wochenende in die Tat umgesetzt. Hilfe bekommen wir vom werdenden Opa. Dieser scharrt schon mit den Hufen, wann er endlich das Kinderzimmer aufbauen kann. Dafür fährt er gerne 250 Kilometer hin und zurück. Was Väter nicht alles tun!

