Wichtig: Wählen gehen

Wer am Sonntag seine Stimmen in Form von Kreuzchen auf den Stimmzetteln abgegeben hat, fiebert vielleicht mit Spannung dem Ausgang der Kommunalwahlen am Abend entgegen. Punkt 18 Uhr schließen die Wahllokale und dann werden die vielen Wahlhelferinnen und -helfer mit der Auszählung beginnen. Als erstes wird die Landratswahl ausgezählt. Und dann wird fleißig weiter ausgezählt, vermutlich bis tief in die Nacht hinein. Über den „Votemanager“ können alle, die sich dafür interessieren, die Ergebnisse bei den Kommunalwahlen auf dem Handy oder dem Tablet verfolgen. Das ist doch komfortabel. Und wer Lust hat, besucht die eine oder andere Wahlparty – Hygieneregeln und Abstand einhalten. Wichtig: Gehen Sie wählen!

=fn?Ibcfo Tjf Gsbhfo pefs Bosfhvohfo@ Tdisfjcfo Tjf bo =tqbo dmbttµ#fnbjm#?=b isfgµ#nbjmup;tufqibojf/nfnnfsuAgvolfnfejfo/ef#?tufqibojf/nfnnfsuAgvolfnfejfo/ef=0b?=0tqbo?=0fn? Ihr Newsletter für Wolfenbüttel & Region Kostenlosen Newsletter bestellen und täglich das Neueste aus der Region im Postfach lesen. E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Fragen zum Artikel? Mailen Sie uns: redaktion.online-bzv@funkemedien.de