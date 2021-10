Bunte Drachen steigen lassen

Was fällt Ihnen denn zum Herbst so alles ein? Wenn ich an meine Kindertage zurückdenke, haben wir in der Schule einen Drachen selbst gebaut und bemalt, sind damit auf das Stoppelfeld Am Exer gezogen und haben ihn steigen lassen. Lenkdrachen gab es damals noch nicht. Und so ausgefallene Sachen, die man in die Luft steigen lassen kann, wie Mickey-Maus-Figuren, Windräder oder -turbinen auch nicht. Wir waren trotzdem glücklich bei Wind und schön sonnigem Oktoberwetter. Mir fallen aber auch Radtouren ein, die ich heute noch immer gern mache. Noch einmal eine Luft wie Samt und Seide genießen, den noch einigermaßen warmen Fahrtwind sich um die Nase pusten lassen und vielleicht in ein Eiscafé einzukehren. Herrlich!

